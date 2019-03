Jessica Bueno, la última VIP en poner fin al mal de amores con la técnica del 'sustituto'

LAS CELEBRITIES ENCUENTRAN UN BUEN Y DESEADO HOMBRO SOBRE EL QUE LLORAR

No hay mal que por bien no venga. Y es que, después de traumáticas e inesperadas rupturas, nuestras celebrities saben muy bien remediar la situación poniendo en sus vidas ‘sustitutos’ de lo más cañón y que les han hecho llorar las penas sobre hombros de lo más deseados. Jessica Bueno ha sido la última en encontrar a su chulazo particular tras su ruptura con Kiko Rivera, sumándose así a una interminable lista de VIPs, ni mucho menos, ‘desconsoladas’…