Ahora que estamos de cuarentena por coronavirus, son muchas las famosas que están mostrándonos a través de sus redes sociales cómo llevan el día a día dentro de sus casas.

Y aunque algunas siguen intentando mantener esa imagen perfecta que lucen en eventos o sobre alfombra rojas, otras muchas se muestran así de naturales como Jessica Bueno o la mismísima Halle Berry…

Jessica Bueno ha presumido de belleza publicando esta imagen donde posa completamente al natural, sin nada de maquillaje, y presumiendo de cuerpazo con un bonito estilismo deportivo de lycra.

Un post, que te mostramos en el vídeo de arriba, con el que anima a todos sus followers a crear rutinas para así mantener la mente ocupada durante cuarentena: "Sports uniform for every day. Espero que estéis llevando estos días con una actitud positiva. Mucho ánimo. A mí, personalmente me ha venido genial crear una rutina en casa para seguir con mis hijos y mi marido. Dentro de esa rutina, una hora al día hacemos deporte todos juntos #stayhome #mequedoencasa".