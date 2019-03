Jessica Bueno rompe su silencio sobre su crisis sentimental con Kiko Rivera

El principio de año ha marcado un antes y un después en la relación de Jessica Bueno y Kiko Rivera. Y es que la parejita ha puesto punto y final a sus problemas amorosos, tras una fuerte crisis que vivieron a finales del 2012.

Ha sido ella misma la encargada de aclararlo ante las cámaras de Espejo Público, asegurando que tienen sus “más y sus menos” pero que son una familia y esperan que siga adelante. Vamos, que están dispuestos a luchar para que lo suyo funcione y que su pequeño pueda disfrutar de dos padres unidos. Eso sí, de momento “no habrá boda”.

Francisco es ahora el motor de su vida y Jessica asegura que se le da de maravilla lo de ser madre. “Ni yo misma me esperaba que se me iba a dar tan bien”, confiesa una sonriente mamá. Y al igual que ella, Kiko también es todo un padrazo: “Kiko cada vez que llega se lo come a besos. Está muy ilusionado”.

Ahora, su bebé ocupa la mayor parte de su tiempo y ha visto como su faceta como modelo está aparcada. Pero a pesar de que no esté ingresando dinero con su profesión tampoco lo hará vendiendo las imágenes tan esperadas del bebé. O al menos así lo asegura ella misma confesando que “no hay dinero en el mundo que pueda pagar su carita porque es sólo nuestra”.

Unas declaraciones muy sinceras en las que también ha tenido ocasión de hablar de la situación actual que vive su suegra, Isabel Pantoja. “Isabel es una mujer muy fuerte y va a seguir adelante”, dice mientras añade que “está como loca con su nieto y feliz de vernos a todos juntos”.