Jessica Bueno responde a las polémicas que han surgido por la Comunión de su hijo y de Kiko Rivera

Este fin de semana Kiko Rivera ha viajado junto a su mujer, Irene Rosales, y sus hijas, Ana y Carlota, para asistir a la Primera Comunión de su hijo Francisco. El pequeño ha recibido la Primera Comunión en Bilbao donde actualmente reside junto a su madre, la ex Miss España, Jessica Bueno, su actual marido, Jota Peleteiro, y el hijo de la pareja, Jota.

Una Comunión, que se ha celebrado en la intimidad en casa de la pareja, y de la que ambos padres han querido presumir a través de las redes sociales. Kiko publicó una foto de sus tres hijos acompañándolo de un comentario: "Nunca supe cuánto amor mi corazón podría tener hasta que alguien dijo… Papá", al igual que Jessica que publicó varios Stories y publicaciones del evento.

Una Comunión que, aunque parecía que se había celebrado con total normalidad, está siendo de lo más cuestionada.

Y es que si este domingo eran muchos los que criticaban que no hubiese asistido su abuela paterna, Isabel Pantoja, a pesar de todos los conflictos que actualmente mantiene con su hijo por la herencia de Cantora, luego han sido muchos los que se preguntan por qué tampoco asistieron la hermana de Kiko, Isa Pantoja, o su prima Anabel Pantoja que siempre ha demostrado mantener una muy buena relación con el pequeño.

Hay que recordar que además de la Primera Comunión de Francisco, la modelo, su marido y su hijo pequeño también recibían los sacramentos.

Un reencuentro de la expareja, que se conoció en 2011durante su participación en un reality, que ha generado muchas especulaciones… Tantas que Jessica Bueno no ha dudado en hacer uso de sus redes sociales para lanzar un mensaje: "Me conocéis y sabéis que intento ser lo más prudente posible. Intento mostrar algo precioso que ha sucedido en nuestra familia pero no por eso debo satisfacer el morbo de la gente. Simplemente quedaros con la felicidad que se ha vivido por un momento precioso y conformaros con lo que os muestro".

