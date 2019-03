Jessica Bueno protagoniza su primera sesión ligerita de ropa para FHM

Ha sido Miss Sevilla, modelo de pasarela e imagen de numerosas firmas pero, hasta ahora, Jessica Bueno no se había decidido a posar tan ligerita de ropa y sacando su imagen más erótica y sugerente como lo ha hecho para la revista FHM.

En ella, la ex de Kiko Rivera calienta más que nunca al personal con un shooting de alto voltaje en el que con tan solo con un bikini rosa fucsia enloquece al público a la vez que cuenta cómo decidió llevar a cabo esta sesión tan ‘hot’. “Quizá sorprenda, pero me apetecía que me vieran más sexy”, se sincera Jessica.

Y lo cierto es que no nos extraña ni lo más mínimo que estuviera deseando mostrar su cuerpo serrano. Y es que, no solo ha recuperado en tiempo récord su figura tras dar a luz a su pequeño Francisco, ¡sino que lo ha mejorado! Sólo hay que ver la portada del último número de la publicación para comprobarlo…

Aunque sabiendo que su corazoncito se encuentra cien por cien recuperado tras conocer al futbolista del Real Madrid Castilla, Jota Peleteiro, imaginamos que esto también será un buen motivo para que luzca así de radiante y espectacular. ¡Menudo pibón que estás hecho, Jessica!