Jessica Bueno empieza a sufrir los primeros síntomas del embarazo: ''No lo soporto''

Jessica Bueno y Jota Peleteiro quisieron dar la bienvenida al 2021 con la mejor de las noticias: están esperando su segundo hijo en común, el tercero para la modelo que tuvo a su hijo mayor fruto de su relación con Kiko Rivera. Pese a que la pareja vuelve a vivir una de las etapas más especiales de su vida, la otra y cruda realidad del embarazo ya ha acechado. Y es que, los primeros síntomas ya han empezado a florecer en la joven y están comenzando a alterar su rutina.

Aunque la sevillana, que se encuentra en su cuarto mes de gestación, no había padecido hasta ahora ningún tipo de molestia, el segundo trimestre del embarazo ha llamado a su puerta para hacérselo notar: ''Embarazada de cuatro meses y estudiar... no soporto el sueño que me entra'', ha desvelado en sus Stories de Instagram a través de un vídeo donde muestra toda la mesa repleta de apuntes y su rostro visiblemente cansado.

''Tarea complicada, no puedo tomar nada de cafeína'', ha añadido. Y es que, pese a que el café, en este caso, podría convertirse su gran aliado, es recomendable que las mujeres embarazadas disminuyan la ingesta de cafeína.

Jessica Bueno padece los primeros síntomas de cansancio del embarazo | Instagram

