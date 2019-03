Jessica Bueno y Jota Peleteiro, escapada romántica a Ibiza para celebrar el cumple del futbolista

LA PAREJA COMPARTE SU VIAJE EN LAS REDES SOCIALES

La relación entre Jessica Bueno y Jota Peleteiro cada día está más consolidada. La pareja ha celebrado el 22 cumpleaños del futbolista con una escapadita de lo más romanticona a Ibiza. Además de felicitarse en persona, ambos hicieron uso de las redes sociales para demostrarse su amor mutuo, con fotos llenas de amor y frases de lo más 'sentidas', que dejan bien claro que lo suyo va muy, pero que muy en serio... ¡'Love is in the air'!