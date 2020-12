La reprimenda de Jessica Bueno a Jota Peleteiro tras salir a comprar juntos: "La última vez que me acompaña"

Jessica Bueno y Jota Peleteiro siguen igual de felices y enamorados desde que se conocieron en el año 2013. Desde la ruptura de la sevillana con su ex y padre de su hijo, Kiko Rivera, quien actualmente atraviesa una complicada situación familiar de la que la modelo no se ha pronunciado, la relación entre la joven de 30 años y el deportista no ha hecho más que consolidarse año tras año. Sin embargo, a pesar de que sus respectivas muestras de amor son habituales en redes, esta vez, han querido mostrar la otra realidad de la relación.

Fue hace poco cuando la pareja puso fin a sus años en Inglaterra para mudarse a Vitoria tras el fichaje del futbolista por el Deportivo Alavés. Un nuevo capítulo en España que permitirá, entre otras cosas, al pequeño Francisco pasar más tiempo con su padre, Kiko Rivera, y sus dos hermanitas, Ana y Carlota, las hijas del DJ fruto de su relación con Irene Rosales.

Y a pesar de que todo parece ir sobre ruedas, la ex Miss España ha querido compartir la otra cara de la relación con una divertida reprimenda a su marido. Y es que, aprovechando que el joven tenía el día libre, ambos han salido a realizar una serie de compras juntos.

La proposición, muy bien; el resultado, no tanto ya que parece ser que será la ''primera y última vez'', tal y como ha asegurado el gallego, junto a emoticonos de risa, en respuesta a las palabras de su chica. Así lo ha mostrado Jessica a través de sus Stories de Instagram donde, a través de su mensaje, ha dejado constancia de que Jota tiene muy poca paciencia a la hora de realizar los quehaceres cotidianos.

''La última vez que me acompaña al supermercado. Él pretende hacer la compra en 15 minutos'', ha escrito junto a la imagen en la que aparece el futbolista conduciendo y en la que su sonrisa ha dejado prueba de que se ha tomado con muy buen humor la regañina de su mujer.

La divertida reprimenda pública de Jessica Bueno a Jota Peleteiro tras ir al supermercado juntos | Instagram

