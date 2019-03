Jessica Bueno y Jota Peleteiro celebran su segundo aniversario de boda a todo lujo

El 6 de junio la modelo Jessica Bueno y el futbolista Jota Peleteiro cumplen dos años de casados pero el matrimonio ha decidido adelantar la celebración unos días y se han trasladado hasta Ibiza para vivir unos días de amor solo para ellos.

Así, sin niños y con un paraíso por delante la pareja no ha escatimado en gastos tal y como hemos visto a través de sus redes sociales donde han compartido parte de sus vacaciones.

En primer lugar, el deportista ha tenido una detallazo con su mujer a quien le ha regalado la nueva pulsera LOVE de Cartier, valorada en 6.100 euros y realizada en oro amarillo de 18 kilates.

"Gracias por escuchar mis pensamientos, por comprender mis sueños y por quererme estos años. Feliz segundo aniversario. ¡Un millón de gracias por este precioso regalo que me acompañara el resto de mi vida!", agradecía Jessica a Jota en Instagram.

Después, decidieron pasar un tiempo en alta mar a bordo de un lujoso yate: "Celebrando nuestro aniversario en medio del mar. Solos tú y yo... ¡te amo my love ! El teléfono ahora se va al bolso", comentaba la modelo en las redes junto a una imagen de los dos.

Y, además, se han alojado estos días en el exclusivo hotel Me Ibiza que, ya en temporada, cuesta una media de 300 euros la noche. El hotel cuenta con acceso directo para yates, vistas 360º a la playa y está decorado con un diseño minimalista y exclusivo. ¡Qué más se puede pedir!

Pero, la felicidad que Jessica ha vivido estos días junto a su marido se ha visto un poco empañada tras entrar la modelo en una polémica que se ha creado por sus fotos en bikini en Ibiza.

Todo empezaba por un comentario que le puso su cuñada en una de estas imágenes donde decía: "qué cuerpazo tienes, jodía", a lo que ella contestó: "este año la operación biquini se ha quedado en el intento, con los estudios no he ido al gym".

Fue entonces cuando varios de sus seguidores escribieron a la top donde le decían cosas como: "El cuerpo no es que no esté bien… pero poco fibrado y fofas las carnes… para ser modelo esta poco trabajado", decía uno. "Qué cuerpo más raro", apuntaba otro usuario.

Pero ha sido tras este comentario por el que Jessica ha explotado "qué pena que diga que los estudios no le han dejado hacer operación biquini. Así ayudas mucho a las adolescentes". A lo que Bueno ha contestado: "Te estas equivocando, en mi caso, he dado mucha más importancia a mis estudios, obviando el físico que pueda llegar a tener en el verano por no haber ido al gym, para mí era mucho más importante aprobar y estar con mis hijos".