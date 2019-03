Jessica Bueno y Jota Peleteiro se casarán el próximo 6 de julio

Jessica Bueno acaba de anunciar su boda con el futbolista Jota Peleteiro. Según publica Bekia, la pareja se casará por lo civil el próximo 6 de julio en una finca situada en Málaga. Había especulaciones sobre si la boda sería en Diciembre, pero finalmente su boda se celebrará este verano.

Después de dos años de relación la pareja ha decidido consolidar su amor. Tras la ruptura de Jessica con Kiko Rivera la modelo comenzó rapidamente a salir con el futbolista y se mudó a Eíbar para poder estar cerca de él. Tras un tiempo, el futbolista se mudó a Londres por trabajo y Jessica va a verlo cada vez que puede.

La modelo no se pudo mudar a Londres debido a su trabajo y a que el juez no permitió que el pequeño Francisco viajara a la capital inglesa. Ahora que la pareja se casa no sabemos si Jessica se mudará con él o seguirán con la relación a distancia. Sea como sea, ¡esta boda promete!