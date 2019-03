Jessica Bueno encuentra sustituto para Kiko Rivera: el futbolista del Castilla C.F, 'Jota' Peleteiro

Un mes ha sido el tiempo que ha tardado Jessica Bueno en volver a ocupar su corazón. El elegido, un morenazo del norte, concretamente de Vigo, y futbolista. Responde al nombre de José Ignacio Peleteiro, Jota para los amigos, tiene 21 años, es gallego y juega de centrocampista en el Castilla C.F.

La noticia se daba a conocer en Twitter cuando Jessica afirmaba en su cuenta “Galicia forma parte de una de mis ciudades favoritas ahora mismo”, a pesar del equívoco geográfico de la modelo, lo realmente importante es lo que encierran estas palabras. Además el protagonista de la historia, hacía lo mismo y publicab: ”Echando de menos a mi sevillana preferida !!!” y por si aún había dudas, un poco más tarde recalcaba “Para quien no lo pille @jessica_bueno90 la echo de menos!!!”. En pocas palabras… ¡Aquí hay tema!

Las declaraciones de exaltación de la vida y la alegría no han quedado sólo aquí y Jessica publicaba hoy mismo “Es maravilloso despertarse y sentir emoción por lo que está por venir!! Mente positiva siempre”, vamos que la ex de Kiko Rivera está igual de contenta que una niña con zapatos nuevos, y no hay nada que ahora pueda ensombrecer esté momento de felicidad.