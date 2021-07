Jessica Bueno desvela todos los detalles sobre el parto de su tercer hijo: ''Ha sido el más difícil''

Jessica Bueno y Jota Peleteiro daban la bienvenida el pasado 12 de julio a su segundo hijo en común, Alejandro, el tercero para la modelo. Tras estar varios días ingresada, ambos regresaban a su hogar para vivir una semana repleta de emocionantes vivencias junto al benjamín de la casa. Y, ahora, en un momento de tranquilidad, la sevillana ha hecho uso de sus redes sociales para responder a algunas de las preguntas que le han hecho sus seguidores sobre el parto de Alejandro y sobre cómo está llevando su recuperación.

Tal y como ella misma ha revelado, el pequeño ''pesó 3,890 kilos y midió 54 centímetros'' y nació por cesárea en la semana 40. "No ha sido programado, pero Alejandro no terminaba de encajarse y, después de varias horas de parto con la bolsa rota, aún no se había borrado el cuello del útero. Me preguntaron si prefería seguir esperando o iniciar la cesárea y elegí la segunda opción porque me daba miedo que al final tuviese que ser corriendo", ha relatado. Sin embargo, pese a que ha reconocido que ''estaba un poco asustada'' ya que era la primera vez, todo está yendo bien: ''Creo que con el malestar normal. La 'herida' está curando bien'', ha explicado.

La esposa del futbolista ha desvelado que durante el embarazo engordó aproximadamente entre ''18 y 20 kilos, aunque la mayoría del peso estoy segura de que ha sido retención de líquidos, porque siempre me pasa, que después bajo rápido de peso las primeras semanas, antes de iniciar una dieta saludable''.

En cuanto al momento de dar a luz, la joven ha explicado que: ''En el quirófano me faltó mi marido y sentirme acompañada por él, pero no pudo entrar'', algo que, pese a que les apenase, ambos entendieron a la perfección ya que se trata de una operación.

Asimismo, ha contado que el momento ''piel con piel'' lo hizo el futbolista. "No puedes hacerlo al momento porque, cuando nace el bebé, aún tienes que estar como una media hora más para que te cosan y demás, pero después de cortar el cordón y limpiarle un poco te lo acercan para verle. Me lo arrimaron a mi cara y pude sentirle y besarle. A mí me dieron a elegir antes de entrar en el quirófano entre tenerle allí a mi lado en una cunita o que hiciera piel con piel con su papá, y decidí que esa era la mejor opción. Así que Alejandro pudo estar con mi marido haciendo piel con piel hasta que terminaron conmigo", ha asegurado.

También ha confesado que este parto ''ha sido el más difícil'', y es que, ''los dos anteriores fueron partos vaginales sin ninguna complicación, con el primero solo tres puntos y con el segundo un punto''. Respecto a cómo se encuentra estos primeros días, ha explicado que: ''Los puntos no duelen. Una vez que estás en casa, solo tienes que curar una vez al día y están bien protegidos. Solo pasas un día o dos peor, pero luego la recuperación es muy buena. Tienes caminar, cuanto más activa estés antes te recuperas".

