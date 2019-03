Jessica Bueno se despide de Twitter

Parece ser que Jessica Bueno no lleva demasiado bien la fama. Los comentarios que se están haciendo sobre ella en los medios de comunicación y a través de su perfil en Twitter han desbordado por completo a la novia de Paquirrín.

Y es que desde que se conoció la noticia de que habían perdido al bebé que esperaban, los insultos y las especulaciones sobre si su embarazo era real o no han hecho tanto daño a la sevillana que ha decidido poner tierra de por medio y alejarse por una temporada de las redes sociales.

"Chicos, todo esto ya me supera... me despido de Twitter porque me hace daño, necesito desaparecer. Agradezco a todos los que me han mostrado su apoyo". Así decía adiós la modelo a sus más de 78.000 seguidores, quienes han sido testigos día a día de todas y cada una de sus andanzas.

Isabel Pantoja, por su parte, ha querido salir en defensa de su nuera asegurando que aunque hayan perdido el bebé, habrá boda y que se celebrará en unos meses, y no en enero como anunciaron en su momento. Quizás para entonces, Jessica haya superado esta mala racha y vuelva a Twitter como muchos otros famosos han hecho.