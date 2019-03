Jessica Bueno comparte la noticia que le ha hecho inmensamente feliz

Jessica Bueno acaba de publicar a través de su cuenta de Instagram una de las noticias que más feliz le ha hecho en su vida, y es que tal y como escribe la sevillana acaba de aprobar el examen para poder entrar en la universidad.

"Hoy no solo ha sido un gran día, ha sido un grandísimo día, un día muy feliz, no ha sido un día cualquiera, ha sido el día en que han publicado la nota del examen que hice para poder entrar en la universidad y estudiar la carrera que tanta ilusión me hace", empieza diciendo Jessica.

Y es que, la top lleva mucho tiempo preparándose para esta prueba motivo por el que quizás se ha apartado un poco de los focos últimamente. Pero al final todo esfuerzo tiene su recompensa: "Hoy al fin han publicado las notas de los exámenes que hice en la UPV y me he llevado una de las mayores alegrías de mi vida, cuando he podido comprobar que mi prueba de acceso está aprobada", continuaba en su mensaje.

Por último ha querido agradecer a sus seres más cercanos el apoyo que ha recibido durante este tiempo: "Tengo que agradecer a mi familia y mis hijos por ponérmelo tan fácil y por todo el apoyo, pero sobre todo a mi marido, ha confiado en mí en todo momento".

Sin duda una gran noticia con la que Bueno empezará una vida diferente y llena de ilusión. Ahora solo queda que desvela la carrera que tanta ilusión le hace estudiar. ¡Enhorabuena!