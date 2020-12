El espectacular árbol de Navidad en el impresionante salón de la nueva casa de Jessica Bueno

Jessica Bueno ya ha inundado de espíritu navideño su nueva casa. La modelo se trasladaba no hace mucho a Vitoria con su familia tras pasar varios años en Inglaterra, y poco a poco ha ido enseñando algunos de los rincones de su nuevo hogar.

Ahora ha querido compartir con sus seguidores el impresionante árbol de Navidad que ha colocado en su no menos espectacular salón. Sin duda alguna, algo que sus followers no han podido dejar de comentar ya que la estancia no ha podido quedar más ideal de cara a las entrañables fechas que se avecinan.

Unos días que también serán muy diferentes dada la crisis sanitaria mundial que vivimos, y que Jessica no ha dejado de recordar en las bonitas palabras que ha compartido en su post: "Este año será una navidad muy especial porque nosotros ya lo hemos decidido y porque estoy segura de que papá Noel, los reyes magos, dios y todos Los Santos del cielo nos recompensará a todos por este año que nos ha tocado vivir, siendo muy difícil para muchas familias".

Además la sevillana ha tenido dos grandes ayudantes para adornar el árbol: sus hijos Jota Jr. y Francisco, que aparecen en la instantánea muy concentrados en su labor, y donde observamos lo mucho que ya han crecido, como puedes ver dando al play arriba.

