La reacción de la ex de Jesé Rodríguez, embarazada del futbolista, ante su supuesta reconciliación con Aurah Ruiz: ''A mí nadie me ha abandonado''

Janira Barm y su ex, Jesé Rodríguez finalizaron su relación el pasado mes de mayo tras el nacimiento de su primer hijo en común y estando ella embarazada del segundo. Y ahora, semanas después de que sacaran a luz unas fotografías en las que aparecía Aurah Ruiz con el futbolista en un parque de atracciones y tras las supuestas imágenes de ambos pillados cenando juntos en un restaurante de París, la catalana ha querido pronunciarse ante los posibles rumores de reconciliación entre la polémica expareja.

''No me interesa ni me interesará nunca con quién se acuesta el padre de mis hijos. A mí nadie me ha abandonado y nadie me ha dejado'', ha comenzado declarando la modelo a través de sus Stories de Instagram. A su tajante respuesta, quiso añadir que ''tengo una vida muy feliz y no me importa nada más de él que su responsabilidad como padre que es lo único que nos va a unir''.

Además, también quiso dar un consejo a todas sus seguidoras: ''Mujeres quiéranse porque esta vida es maravillosa y ya está pasado de moda pelear por ningún hombre. Las mujeres no somos trofeos. El amor es bondad, paz, serenidad y respeto'', ha apuntado.

