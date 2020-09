Las consecuencias que sufrirá Jesé Rodríguez por no presentarse a su juicio pendiente con Aurah Ruiz tras denunciarla por acoso

Jesé Rodríguez dio plantón a Aurah Ruiz. Era este lunes cuando el futbolista tendría que haberse personificado en los juzgados de Canarias para el juicio que tiene pendiente con su expareja y madre de su hijo Nyan a la que denunció por acoso, pero no se presentó.

Cuando parecía que habían iniciado de nuevo una buena relación entre ellos por el bien de su pequeño, tras haberse dejado ver juntos con su hijo en un parque de atracciones, ahora la polémica vuelve a protagonizar la vida del jugador canario.

Su abogado alegó que no estaba porque tenía entrenamiento con su club, a lo que la letrada sentenciaba: "Jesé es otro cualquiera, Si no se presenta tiene que ser su empresa, en este caso su club, quien me lo notifique", recoge la revista Lecturas.

De hecho le ha interpuesto a Jesé una multa de 3.000 euros ya que considera que su ausencia en el juicio no está justificada. Es más, le ha hecho saber que si no se presenta al siguiente juicio el próximo 14 de diciembre, se le acusará de obstrucción a la justicia.

