La petición que le hacen a Javier Rey en su última foto

Javier Rey se encuentra en uno de sus mejores momentos, y es que por un lado el actor está más unido que nunca a Blanca Suárez. Desde que comenzaron su relación en 2019, la pareja no se ha separado, a pesar de que en un primer momento ambos no se llevaban muy bien, y así lo explicó la intérprete.

"Cuando yo te conocí me caíste mal, bastante mal, de hecho. Me pareciste imbécil. Y ahora veo que eres una estafa porque toda la imagen que se proyecta de ti es absolutamente falsa", hablaba la actriz sobre la primera impresión que tuvo cuando conoció a su pareja. Por otro lado, el intérprete está de celebración, y es que como bien publicó en su cuenta de Instagram, el próximo mes de junio se estrena la nueva película que ha protagonizado junto a Paz Vega.

Para ello, decidió compartir una imagen durante el rodaje donde se le ve sentado de manera muy pensativa, y es que no pasó desapercibida, ya que como muchos de sus seguidores le comentaron, tenía cierto parecido a Lobezno, ya que no le falta ni un solo detalle como es el pelo, las patillas o la camiseta de tirantas blanca que Hugh Jackman llevaba en la película. Eso sí, ya lo confesó durante el confinamiento que fue cuando se estaba preparando el papel: "Cuando salga, solo voy a hacer películas de acción porque me estoy poniendo más fuerte".

Ahora, el intérprete ha vuelto a revolucionar las redes sociales después de compartir una imagen tomada con una polaroid donde aparece posando ante la cámara. Y es que a pesar de que muchos no han dudado en dedicarle unas bonitas palabras debido a lo guapo que sale en la foto, una seguidora le ha pedido que se quite las barbas que se ha dejado en los últimos meses: "Javi quítate esa barba por favor".

