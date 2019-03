Javier Merino habla de su separación con Mar Flores: "No hay terceras personas ni es un calentón de fin de semana"

Mar Flores y Javier Merino han vivido la Semana Santa más amarga de sus vidas, pues a pesar de ser una de las parejas más consolidadas del panorama nacional, han decidido romper su matrimonio tras 18 años de relación. Fue el Jueves Santo cuando ambos hicieron un comunicado conjunto a través de las redes sociales anunciando la noticia.

Ahora, el empresario ha hablado con Vanitatis y ha desmentido el rumor que decía que estaba con otra mujer desde hacía un tiempo: "No entiendo por qué extraños complican las cosas cuando son mucho más sencillas. No existe esa mujer", ha explicado. "No hay terceras pesonas ni es un calentón de fin de semana", ha añadido.

La ahora expareja tomó la decisión de forma conjunta y escogió este período de vacaciones para anunciarlo de manera que fuera menos doloroso para sus hijos. "Somos dos personas muy distintas, ni peor ni mejor, y cuando empiezas a no entenderte, a discutir todos los días, es cuando te planteas que hay que tomar una decisión", ha comentado Javier, que opina que "dar más vueltas sobre lo mismo es absurdo".

Hemos podido comprobar que Mar está devastada, pero Merino asegura que él tampoco está bien y que sobre todo sufre por sus cuatro hijos. "Que se rompa una familia con cuatro niños es doloroso, pero más aún que vean cómo discuten sus padres", ha declarado con mucha sinceridad.

En cuanto a las especulaciones de que el matrimonio se habría roto por los problemas económicos del empresario, Javier ha dejado claro que es "una invención más": "Como todos los españoles he estado apurado, pero ahora precisamente las cosas me van bien y saliendo de la crisis poco a poco".