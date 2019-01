El romántico y muy sincero mensaje de Javier Ambrossi a Javier Calvo por su cumpleaños

Javier Calvo cumple años este lunes. Un cumpleaños muy especial en el que el director y actor está recibiendo un sinfín de felicitaciones, pero ha habido una entre todas ella que ha llamado especialmente la atención, la de su pareja Javier Ambrossi.

Ambrossi ha querido felicitar a su amor publicando un precioso y muy romántico mensaje, cargado de sinceridad, con el que demuestra lo mucho que quiere a su chico.

"2008. Festival de Islantilla. Alguien nos hizo este robado. El primero. Comiendo un wok (o calamares fritos), con grandes looks y grandes peinados. Sospecho que @andreaduro es la que está sentada en la acera. Lo mejor de la foto es que estábamos de charlita, lo que no hemos dejado de hacer desde hace más de una década. Toda una vida juntos, @javviercalvo. Se me queda corta contigo. Felicidades", escribe Ambrossi junto a la foto.

¡Un precioso mensaje cargado de amor!