Javier Calvo, Angy y CIA protagonizan su particular versión de 'Call me, maybe'

CARLY RAE JEPSEN ESTÁ REVOLUCIONANDO A LAS CELEBRITIES

Los famosos nacionales son ahora los que no han podido evitar versionar la canción de Carly Rae Jepsen, 'Call me, maybe', después de que Justin Bieber y Selena Gomez fueran los pioneros en hacerlo. Esta vez el tema tiene sabor español, y los encargados de ponérselo son Javier Calvo, Angy Fernández y Cia. Os aseguramos que el vídeo no tiene desperdicio...