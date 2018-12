Javier Calle publica su primera foto junto a Alba Díaz

Alba Díaz y Javier Calle han tenido un comienzo difícil para su relación. Han sido muchas las críticas e intromisiones en su nuevo amorío tras separarse de su antigua mujer, Coki Prieto. Ahora, y con motivo de las fiestas navideñas, el empresario ha decidido presumir de relación a través de su cuenta de Instagram.

El sevillano ha publicado, por primera vez, una foto de Alba en sus Stories de Instagram. Es una imagen a modo de dibujo en la que se aprecia la silueta de la hija de Vicky Martín Berrocal sentada encima de su novio donde él le está dando un cariñoso beso en la mejilla. Esto ha servido para acallar muchos de los rumores y demostrar que su relación está en un buen momento.

Esto se produce en un momento en el que la ex mujer de Calle ha pedido respeto hacia ella y su familia a través de un comunicado: "Yo no soy un personaje público y tampoco quiero serlo. Este interés mediático en mi persona está afectando a mi vida personal y profesional, por eso pido por favor a los medios de comunicación que no sigan intentando ponerse en contacto conmigo o con otros miembros de mi familia o amigos".