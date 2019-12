Alba Díaz confirmaba este fin de semana su ruptura con Javier Calle tras un año de relación. La joven influencer aseguraba que la decisión había sido suya y aclaraba el motivo que le había llevado a tomarla.

Ahora ha sido el empresario marbellí el que ha compartido unas palabras en sus redes sociales con las que deja claro que, al igual que su ya expareja, la ruptura ha sido en buenos términos y que no existen malos rollos entre ellos.

"Viva lo bonito, lo bello de la vida, dure lo que dure. Apreciar, valorar, sentir y quererse, al entorno, a uno mismo, vamos a quedarnos con todo los detalles, con toda la magia y eso sí va a ser eterno. Gracias", escribía junto al emoticono de un pollito, que es el que han estado usando ambos durante su relación.

No es la primera vez que Javier se pronunciaba tras conocerse la ruptura, ya que a la explicación de Alba, él mismo respondió: "Preciosa de mi corazón, no se puede ser mejor persona, tener un alma más limpia y más bonita que la tuya, una vida entera por delante llena de etapas por descubrir. Sin duda me vas a tener siempre aquí para todo lo que necesites, igual que sé que yo te tendré a ti, esto tan bonito que hemos vivido será para toda la vida, gracias por tanto pequeña mía. Te quiero, pero de verdad, cuando esa palabra se dice de verdad, notas el alma".

