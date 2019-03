Javier Bódalo recibe una brutal paliza en una discoteca de Madrid

Javier Bódalo ha sido víctima de una brutal agresión la pasada madrugada del viernes 20 de noviembre. El incidente ocurrió a las puertas de la discoteca New Princess en la avenida de Brasil, en Madrid.

El actor de 'Cómo sobrevivir a una despedida' de Atresmedia Cine se encontraba a la salida del local a las 4:30 de la madrugada cuando fue atacado por un grupo de cinco personas, según ha publicado 20 minutos.

Tras la agresión, Javier fue trasladado al hospital La Paz. El parte médico detalla varios traumatismos múltiples.

Han sido muchos los compañeros y amigos del actor los que han querido mostrar su enfado por lo ocurrido a través de las redes sociales. Como su amigo, el también actor, Jorge San José: "Le dieron una paliza por el simple hecho de que les hacía mucha gracia pegar entre cuatro a una persona que conocían de la televisión. No puedo estar más cabreado y, sinceramente, me nace un sentimiento de ir a hacerles lo mismo que le hicieron a Javi. Pero hay que ser más listos que ellos y tomar todas las acciones legales posibles para que paguen hasta el último duro. No hay derecho a que haya gente así por las calles, no sabéis lo que habéis hecho. Habéis ido a pegar a una de las mejores personas que conozco y más querida por mí y por todo el mundo".

De momento los agresores no han sido identificados.