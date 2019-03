Javier Bardem se siente un animal de zoológico

La súper estrella española, casado con Penélope Cruz, no deja de sorprendernos son sus amigables declaraciones siempre hechas en países vecinos, porque lo de hablar en España.. es algo que no domina. ¿Se le habrá olvidado el español a Javier?

Javier Bardem está molesto con la fama alcanzada ya que le impide realizar trabajos de investigación para sus papeles cinematográficos ya que le reconocen allá donde vaya. Tal popularidad no hace sino causarle problemas y hacerle sentir como un animal en el zoo.

"Mi trabajo es tratar de describir el comportamiento", dijo. "Pero no puedo ver el comportamiento, porque la gente me está mirando. Te sientes absurdo, porque no es natural. Es como estar en un zoológico.

"Uno va a una tienda y la gente te mira. Eso es lo único que me pone un poco nervioso. "¿Un poco nervioso? Qué diplomático te has vuelto Javier. Pero el actor español también realizó estas declaraciones recogidas por Showbizspy: También dijo que nunca comenzó a actuar con la intención de convertirse en una estrella, pero lo hizo porque él siempre había sentido la necesidad de expresarse desde que era adolescente.

En tu mano está Bardem, puedes dejar de trabajar en Hollywood volver a España y hacer obras de teatro amateur; te aseguramos que ya verás como la gente empieza a dejar de mirarte. Pero si lo que haces es esquivar a la prensa, comprarte mansiones y ponerte trajes de firma para los Oscar... lo mínimo que puedes hacer es despertar un poco de interés. Y si no... mírale la parte positiva, a los animalitos del zoo siempre les llevan cacahuetes.