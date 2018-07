Javier Ambrossi aclara si se ha casado con Javier Calvo

Aunque llevan meses comprometidos, no, Javier Calvo y Javier Ambrossi todavía no se han casado.

Debido a unas declaraciones que hicieron a Bekia recientemente durante el estreno de la segunda temporada de 'Paquita Salas', se comenzó a rumorear que Los Javis se habrían podido casar en secreto. Pero nada de eso es cierto…

Ambrossi ha decidido utilizar su cuenta personal de Instagram para desmentir estas informaciones aclarando que de momento no se han dado el 'sí, quiero': "Me vienen flashes del estreno del otro día y aún flipo con vuestro cariño. Joder. Por cierto, no nos hemos casado", escribe el director de 'La Llamada' junto a la foto.