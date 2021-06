Javier Ambrossi acierta al descubrir que Isabel Preysler era Gatita en 'Mask Singer'

'Mask Singer: Adivina quién canta' ha regresado con una segunda temporada que promete seguir dando mucho de qué hablar, sobre todo después de un primer programa en el que La Toya Jackson era la que se escondía bajo ‘Menina’.

Así que el segundo show no fue para menos. Javier Ambrossi fue el que de entre los investigadores acertaba de pleno quién se escondía bajo el disfraz de ‘Gatita’, es más, tan seguro estaba de su apuesta que dijo alto y claro que se raparía la cabeza si no daba en el clavo.

¡Y vaya si acertó! Bajo el disfraz se escondía Isabel Preysler y así agradecía Ambrossi el momentazo vivido: "Solamente le doy las gracias a la vida por permitirme estar aquí ahora mismo y verte dentro de un gato cantando ABBA y descubriéndolo además. Alucino porque es un momento increíble. Gracias por hacerlo posible".

Isabel aseguraba que nunca pensó que haría algo así porque lo de la música es algo que deja a sus hijos: “Se va a reír de mí porque no se van a creer que me haya atrevido a venir aquí”, y es que según ha confesado la socialité: “En casa solo lo sabía Mario, él es muy arriesgado y me animó”.

Para Isabel el que no se supiera nada sobre su participación en el programa fue toda una aventura: "Al salir y entrar en casa era complicado. Me tenía que meter en el coche de mi maquilladora y de ese meterme en otro. Era un poco trabajo de James Bond". Y aunque le costó lo de llevar la máscara, se sentía muy identificada con su disfraz de gatita chulapa después de vivir más de 50 años en Madrid: "Me siento madrileña al 100%. Es la mejor ciudad del mundo y lo predico siempre. Soy entusiasta cuando hablo de Madrid".

