Javián reaparecía esta semana durante unos premios en Sevilla en los que coincidió con otros concursantes de Operación Triunfo como Ana Guerra y Cepeda. Allí el sevillano dejaba claras algunas cuestiones sobres su excompañeros de concurso, demostrando que no se llevan tan bien entre ellos como parece.

De hecho, aseguró que el famoso chat de extriunfitos "ya no existe". Algo que no quita que entre algunos de ellos siga habiendo buena relación, es más, reveló que hacía unos días que Rosa López y Verónica habían estado durmiendo en su casa.

Eso sí, Javián no entiende de la misma manera que Rosa lo que sucedió con ella tras su paso por el concurso: "Ella no estaba preparada para digerir todo. Se le dio mucho trabajo y ella lo escogió todo y ese pudo haber sido el fallo".

Asegura que con David Bisbal no tiene ningún tipo de relación, mientras que con Bustamante, Geno, Álex o Chenoa sí, es más, a esta última la considera una hermana, aunque para tener una relación tan estrecha según él, esta no le haya invitado a su boda.

"He hablado con ella hace poco pero no me ha invitado, no sé si es porque no quiere o porque va a hacer algo más personal", declara, aunque añade: "De todas formas si decide no invitarme tendrá sus razones, para mí seguirá siendo mi hermana".

