Parece que Jesé Rodríguez ha vuelto a encontrar el amor y no ha dudado en gritar a los cuatro vientos lo que siente por su nueva chica, Janira Barm. Fue a través de Instagram Stories donde el futbolista aprovechó para hacer pública su relación, y ahora es ella la que se ha pronunciado al respecto mediante un romántico mensaje.

"Gracias por todo este tiempo juntos que no es poco. Gracias por tratarme cada día como a una princesa, por preocuparte de que no me falte nunca de nada, por cuidarme, por tantas sorpresas y pensar siempre en cómo hacerme feliz,por amarme de la manera en la que lo haces. Gracias por cada mirada, cada beso y abrazo, por enseñarme tantas cosas buenas. Gracias por todas las pequeñas cosas de nuestro día a día que son las más grandes", escribía la modelo junto a una bonita instantánea de ambos dándose un beso frente a la Tour Eiffel en Paris.

"Estoy orgullosa de ti, orgullosa de la persona que eres, de tu bondad, tu humildad y de preocuparte de que todo tu alrededor estemos bien siempre. Eres mi mejor ejemplo de superación. Gracias por tantos momentos bonitos que solo nosotros sabemos. Te amo mi amor", ha escrito en su perfil privado de Instagram.

Sin duda, unas palabras cargadas de intenciones que demuestran que su relación va viento en popa. ¿Qué opinará Aurah sobre la nueva relación del padre de su hijo? La televisiva canaria además ha sido comparada físicamente con Janira, y es que ambas guardan un gran parecido físico.

