Jaime Soto sobre su ruptura con Rocío Crusset: "Estoy bien, seguimos siendo amigos"

Rocío Crusset fue la primera en romper su silencio tras que se diese a conocer que había roto con el hijo de José Manuel Soto, Jaime Soto. La modelo quiso que no se especulase e hizo unas declaraciones a Hola.com al respecto: "Mi relación con con Jaime es magnífica y no hay nada en concreto, no es nuestro momento pero nos queremos mucho y ya se verá que pasa", dejando abierta la posibilidad de una reconciliación.

El cantante ofreció su último concierto en el Puerto de Santa María en la segunda edición del Universal Music Festival donde fue preguntado por su reciente ruptura con la modelo: "Estoy bien, seguimos siendo amigos". Aunque fue la propia hija de Carlos Herrera quien negase que hubiese comenzado una relación con Juan Betancourt después de los rumores surgidos, el vocalista de 'Mi hermano yo' tuvo que responder a la veracidad de dichos rumores: "No sé nada de eso, sólo que estoy muy bien que seguimos siendo amigos y ya está".

El cantante se encuentra de gira junto a su hermano Marcos Soto por la costa andaluza. Aunque todavía son más conocidos en su tierra que en el resto de España, están trabajando para darse a conocer por un público más amplio. "Estamos muy contentos con la gira", dijo el artista sobre el éxito cosechado con sus primeros conciertos.