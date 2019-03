Jaime de Marichalar se pega la comilona padre y se va sin pagar...

Bastante curioso el ‘despiste’ que tuvo hace unos días Jaime de Marichalar en un restaurante de La moraleja, en Madrid. Según cuenta la web Vanitatis, el ex yerno del Rey disfrutó de una tremenda comilona en un local muy exclusivo, pero cuando salió de allí se olvidó de hacer algo de lo más habitual… ¡Pagar la cuenta!

La factura ascendía a 700 euros. Sí, sí. ¡Como lo leéis! El ex marido de la Infanta degustó un menú en el que se incluía una buena dosis de mariscos y un solomillo de esos que te dejan sin respiración. Pero no estaba él solito para disfrutar de tanto manjar, no. Cuentan que el ex duque de Lugo estaba acompañado de algunos amigos, disfrutando de la terraza del restaurante. El momento cumbre de dicha reunión se da cuando la cuenta llega a la mesa y a Marichalar le entra la prisa… Cada uno tenía que pagar su parte pero a él le surgió algo de forma urgente y tuvo que marchar, haciendo que uno de sus acompañantes pagasen lo que le correspondía.

Desde que Jaime dejase de pertenecer a la Casa Real le hemos podido ver siempre como un hombre de negocios y rodeado de lo más floreado del panorama celebrity. Y, la verdad, si es habitual en él hacer este tipo de cosas, lo que normalmente se llama un ‘sin pa’ en toda regla… ¡normal que siga viviendo como un rey!