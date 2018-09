Jadel se pronuncia por primera vez sobre su ruptura con Ana Guerra

Jadel no se había pronunciado hasta el momento tras su ruptura con Ana Guerra. Lo cierto es que tras tres años juntos se dio por hecho que ya no estaban juntos tras la salida de la triunfita de la Academia, cuando no se dejaron ver en ningún momento en plan pareja.

Algo que se ha confirmado después de que hayan salido a la luz las imágenes de la canaria con Miguel Ángel Muñoz, haciéndose oficial su relación. Aunque la nueva pareja ya venía dando pistas a través de sus redes sociales, lo cierto es que no ha sido hasta ahora, cuando se les ha pillado de cenita romántica o compartiendo su día a día por las calles de Madrid, cuando se ha confirmado que lo suyo va en serio.

Aprovechando este momento, Jadel ha querido pronunciarse por primera vez al respecto. Para ello ha publicado unas palabras en su Instagram Stories dejando clara su situación sentimental. ¡Dale al play y entérate de todo lo que ha dicho el ganador de 'El Número Uno'!