Ivonne Reyes reaparece irreconocible con un drástico cambio en su cara

Hacía un tiempo que no veíamos a Ivonne Reyes en algún evento público hasta que hace unos días acudió al cumpleaños que el cantante Juan Peña organizó en Madrid. La televisiva no dudó en posar antes lo medios con su mejor sonrisa aunque fue imposible no fijarse en el su aspecto.

Y es que, Ivonne estaba diferente a su imagen habitual, su rostro se veía cambiado y más hinchado de lo normal. Muchos han sido los que han comentado que probablemente se había sometido a alguna intervención estética.

Algo que Reyes no ha dudado en resolver al medio 'Look' quienes les han preguntado al respecto. A lo que Ivonne ha respondido que acababa de someterse a "un cóctel de vitaminas y carboxiterapia (infiltraciones para tensar la piel). Las vitaminas te las pinchan en la cara y en el cuello y no te deja moratones, pero es verdad que te hincha", explicaba.

Ella era consciente de su aspecto pero aun así quiso acudir al evento aunque sin una previa advertencia de sus seres cercanos sobre la repercusión que podía tener si posaba ante la prensa.