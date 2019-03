Ivonne Reyes muestra su rostro final tras la polémica de su cara

Hace una semana Ivonne Reyes fue protagonista de todos los titulares tras reaparecer con un aspecto completamente irreconocible al suyo habitual. Fue en un photocall con motivo del cumpleaños de su amigo Juan Peña y todos los focos se fijaron en su rostro.

Tras la polémica Ivonne habló con el medio 'OK diario' y comentó que había sufrido una reacción a un tratamiento de belleza al que acaba de someterse: "El otro día se me ocurrió ir al evento después de hacerme un cóctel de vitaminas y carboxiterapia (infiltraciones para tensar la piel). Las vitaminas te las pinchan en la cara y en el cuello y no te dejan moratones, pero es verdad que te hinchan", explicaba entonces.

A lo largo de esta semana la actriz ha hecho algunas publicaciones en su cuenta de Instagram donde hemos podido ver cómo su rostro ha ido mejorando hasta recuperar su estado normal.

Además, Reyes ha declarado en un conocido programa las operaciones estéticas a las que se ha sometido con el tiempo: "¿A qué estoy mona? Reconozco que me he operado de la nariz y del pecho. Me quería operar del cuello y quitarme piel sobrante de los párpados, pero los doctores me dijeron que no y que así estaba estupenda".