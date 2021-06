Ivonne Reyes habla del duro momento en el que pensó que iba a morir por el coronavirus

Aunque ha sido una etapa difícil para todos, ha sido especialmente complicada para algunos, sobre todo para aquellos que se han contagiado de coronavirus y han vivido la enfermedad de una forma compleja enfrentándose a duras consecuencias provocadas por el virus, como ha sido el caso de Ivonne Reyes, o al fallecimiento de familiares o personas cercanas a ellos…

Visiblemente recuperada, Ivonne Reyes ha sido captada este lunes en las calles de Madrid tras disfrutar de una cena en un restaurante de la capital.

La modelo y presentadora venezolana se ha mostrado, como de costumbre, muy simpática y cercana con la prensa y ha confesado el terrible momento que vivió tras contagiarse de coronavirus, y es que como ella misma ha revelado, llegó a pensar que estaba a punto de morir, hasta tal punto llegó a temer por su vida que incluso se despidió de familiares y amigos.

Algunos titulares llegaron a decir que te habías que despedir de su familia porque has estado a punto de morir, le pregunta el periodista: "Lamentablemente para muchos y afortunadamente para otros. Hay que desdramatizar, pero sí que fue fuerte y duro. No es fácil pero aquí estamos", responde Ivonne. "Lo pasé bastante mal, pero bueno, hay que confiar, sino confiamos con lo mal que lo hemos aquí en España...".

La presentadora reconoce que su familia, y especialmente su hijo, ha sido un apoyo fundamental para ella en la lucha contra el virus: "Sí y en mi familia, el amor y la fe y todo eso".

Por lo que se ha mostrado muy contenta, y tras haber sufrido tanto, es de que por fin está vacunada: "Estoy súper bien, tranquila y muy contenta porque me vacuné". Aunque reconoce que " dudas con tanta información".

De lo que ha preferido no pronunciarse ha sido de la lucha que ha mantenido, y que continúa a día de hoy contra Pepe Navarro, al que reclamó la paternidad de su hijo y al que posteriormente demandó por no pagar la manutención del joven. Y es que según sigue defendiendo el presentador, él no es el padre de su hijo.