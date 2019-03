Iván Sánchez califica de “violación brutal” sus fotos en las que aparece desnudo junto a Ana Brenda Contreras

Las fotos de Iván Sánchez desnudo junto su compañera en ‘Lo Imperdonable’ Ana Brenda Contreras mientras disfrutaban de unas mini vacaciones en Puerto Escondido en Oaxaca han dado mucho de qué hablar, sobre todo porque, justo después de que salieran a la luz, se conocía que el actor y su mujer, la española Elia Galera, llevaban un tiempo separados.

Mucho se especuló al respecto, ya que eran diversos los rumores que se levantaron a favor de que el divorcio en verdad venía a raíz de estas imágenes, aunque tanto Iván como Elia lo desmintieron. Sea como sea, este escándalo sirvió para oficializar la relación de Iván con su compañera mexicana.

Ahora, en una entrevista para la revista Estilo DF, el intérprete ha querido dejar claro que esas instantáneas le parecieron una “violación e invasión brutal” de su intimidad, a lo cual no encuentra justificación a pesar de ser un personaje público. “Como suelo mantener mi vida privada muy lejos de mi parte laboral, cuando salen barbaridades así, que legalmente no son correctas, debo de salir a aclarar las cosas para no hacer daño a terceros”, declaraba Sánchez.