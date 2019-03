Israel Bayón y Cristina Sainz se casan rodeados por ex parejas de famosos

La localidad segoviana de Vegas de Matute se vistió de gala para convertirse en el escenario de la boda del empresario Israel Bayón y Cristina Sainz. Un enlace al que acudieron muchos rostros conocidos y en el que coincidieron varias parejas de ex.

Así pudimos ver a Fonsi Nieto y Alba Carrillo, que no estuvo acompañada por Feliciano López, Eugenia Silva, que no se separó de su ex, Alfonso de Borbón, y Chenoa, quién ha roto recientemente con Curi Gallardo, que también estuvo entre los invitados.

No faltaron tampoco al enlace Aítor Ocio, Raquel Meroño, Boris Izaguirre, Arancha de Benito, Juan Peña, Javier Hidalgo o Rosauro Varo, que no pudo contar con la compañía de Amaia Salamanca ya que se encuentra rodando la nueva temporada de ‘Gran Hotel’ en Santander.

Los invitados presenciaron el ‘sí quiero’ en la iglesia de Santo Tomás de Canterbury y después se trasladaron a la Finca Aldellana, dónde celebraron el banquete. A la salida del templo pudimos ver a unos felices novios y contemplar el vestido de la novia, un sencillo y elegante modelito con la espalda totalmente descubierta.

¡Enhorabuena pareja!