Isasaweis anuncia su despedida por un tiempo: "Este año ha sido muy complicado en lo personal y en lo profesional"

Isabel Llano, más conocida por su seudónimo Isasaweis, ha anunciado esta mañana en su canal de Youtube que necesita un descanso. El vídeo ya cuenta con más de 200 comentarios y 10.000 reproducciones en tan solo 5 horas (tiempo que lleva en la red).

La famosa youtuber se ha visto obligada a tomar una decisión muy importante en su vida. Según cuenta en el que será su último vídeo -hasta dentro de unas semanas- necesita respirar después de llevar siete años dedicada única y exclusivamente a su trabajo.

Tras su separación, Isa no se siente preparada para seguir teniendo responsabilidades, por eso ha contado que desde que empezó en este mundo ella ha estado haciendo absolutamente todo sola y que ha sido demasiado, "se me ha ido de las manos", apuntaba.

También habla de su situación sentimental, de cómo se encuentra y dice que: "Mi situación personal sigue siendo muy complicada porque hay que recomponerse, empezar una nueva vida y es muy difícil. Me veis bien, pero lo he pasado y lo sigo pasando mal. Necesito recomponerme porque he pasado unos meses que no he sido yo y sé que he fallado en mi trabajo".

"Esto no es una despedida, es un 'hasta pronto'... Esperadme. os quiero", así concluye su discurso.

Muy triste y con la voz entrecortada, Isasaweis se ha despedido de todos sus seguidores, hablando con el corazón y con mucha pena. Ha contado parte de sus planes para el mes de agosto y, aunque lo ha intentado por todos los medios, no ha podido contener alguna lagrimilla.

¡Mucho ánimo Isa!