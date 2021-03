Isabell II cancela un importante acto al que estaban invitados Meghan y Harry

El próximo 12 de junio, Isabel II tenía previsto celebrar el 'Trooping the Colour' un importante acto ya que es cuando celebra oficialmente su cumpleaños, que en esta ocasión serían los 95. Todos los preparativos estaban en marcha y debido a la gran importancia del evento, la reina de Inglaterra había invitado a Meghan Markle y el príncipe Harry para reunir a toda la familia.

Sin embargo, este reencuentro familiar no se llevará a cabo ya que la soberana ha cancelado el desfile militar por segundo año consecutivo. Por lo tanto, no podremos ver como los Duques de Sussex se ven por primera vez con los Windsor tras su polémica entrevista con Oprah Winfrey, que fue emitida en exclusiva en nuestro país en Antena 3.

"Tras consultar con el gobierno y otras partes relevantes, se acordó que el desfile de cumpleaños oficial de la Reina, también conocido como Trooping the Color, no se llevará a cabo este año en su forma tradicional en el centro de Londres. Se están considerando opciones para un desfile alternativo en el Castillo de Windsor", decía el comunicado del Palacio de Buckingham que ha recogido la revista Hello!.

Este acto era muy esperado por todos los ingleses y por todos los fans de los Duques de Sussex, ya que sería la primera vez que toda la familia real británica se reencuentra tras la entrevista de Meghan y Harry donde dieron algunas declaraciones que fueron de lo más controvertidas como, por ejemplo, su denuncia de racismo por el color de piel de Archie o el enfrentamiento de Meghan y Kate Middleton.

