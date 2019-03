Isabel Preysler responde a los rumores de gestación subrogada de los mellizos de Enrique Iglesias y Anna Kournikova

Isabel Preysler acudió hace unos días a la Pasarela Cibeles para presenciar el desfile de Pedro del Hierro y a la salida del evento atendió a los periodistas con la amabilidad que le caracteriza, respondiendo a todas sus preguntas.

La socialité está muy unida al diseñador que se ha reincorporado a la Pasarela Cibeles después de unos años un poco flojos. De hecho, Pedro del Hierro ha vestido a Isabel en más de una ocasión y fue el encargado de diseñar el traje de boda de Fernando Verdasco con su hija, Ana Boyer.

Durante la entrevista concedida a LOC ha hablado sobre sus nuevos nietos, los mellizos de Enrique Iglesias y Anna Kournikova, y ha aprovechado para desmentir los rumores que persiguen a la pareja sobre que los niños son fruto de la gestación subrogada. Preysler asegura que eso son sólo tonterías y explica por qué no se han visto fotografías de la ex tenista embarazada.

"Ellos llevan una vida muy tranquila. Enrique está todo el día trabajando y, cuando no lo está, lleva con Anna mucha vida en casa. Les gusta estar en su casa, disfrutan estando en su casa". Como cualquier abuela, está encantada con sus nietos y ha asegurado que fue a visitarlos con Mario Vargas Llosa a Miami, donde se alojaron en casa del cantante.

También ha confesado que de momento Ana Boyer y Fernando Verdasco no se plantean tener hijos pues la carrera deportiva del tenista le obliga a viajar continuamente y Ana le acompaña en sus viajes. Y ha aprovechado para aclarar que la relación con la familia Verdasco es muy buena. Se ven con frecuencia y comparten momentos juntos.

Otro de los temas sobre los que ha hablado ha sido el reparto de la herencia de Miguel Boyer, un tema bastante delicado y asegura que la otra parte de la familia Boyer está poniendo muchas pegas para que se lleve a cabo el reparto. "De parte de Ana y la mía no hemos puesto absolutamente ninguna. Hemos hecho todo lo que han pedido el notario, los abogados y el albacea, pero si por el otro lado no han querido cumplir, no se ha hecho". Cuando LOC le preguntan si la otra parte de la familia Boyer no está de acuerdo con el reparto, ella responde lo siguiente: "Pues me imagino, que no están conformes con muchas cosas. La verdad es que no sé con qué no están conformes, porque les hemos dado todas las facilidades".

Sobre el tema de la demanda de paternidad impuesta a Julio Iglesias, Isabel está segura de que si la prueba de paternidad sale positiva, el cantante cumplirá con sus obligaciones como padre pues "Julio ha sido siempre una persona muy responsable…".

Además, ha confesado que la nueva colección de ropa de su hija Tamara Falcó le gusta mucho y que tanto Ana como ella se han puesto algunos de sus diseños en anteriores ocasiones.