Isabel Preysler ha rehecho su vida con Mario Vargas Llosa cuando se cumple un año de la muerte de Miguel Boyer

Se ha cumplido un año desde la muerte de Miguel Boyer, quien fue marido de Isabel Preysler, y murió a los 75 años. Un año después lsabel disfruta de su vida enamorada de otro hombre, Mario Vargas Llosa, con el que comenzó a salir hace tres meses.

Aunque la socialité y el ex ministro tuvieron un matrimonio muy feliz, la embajadora de Porcelanosa declaró después de su muerte: "El Miguel de los últimos años ya no era Miguel", refiriéndose a que ya no tenía las cualidades que un día la enamoraron, especialmente debido a su enfermedad. Pese a la situación, Isabel se volcó con su marido en todo momento y siempre permaneció a su lado.

Ahora, un año después, Preysler ha encontrado de nuevo el amor en brazos del Premio Nobel de literatura. Tal y como la aristócrata confesó a la revista ¡HOLA!, el escrito la enamoró por su devoción hacia ella, su sentido del humor y su cultura.