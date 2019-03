Isabel Preysler se sincera. Nos revela algunas de las claves por las que ha conseguido no sólo ser una de las mujeres más envidiadas y elegantes de España, sino todo un icono. "Me he pasado media vida como si estuviera pisando huevos, con un cuidado espantoso"

Tras superar tres matrimonios, ser madre orgullosa de cinco hijos... vive su mejor momento sentimental junto a Miguel Boyer. "Me han pasado cosas muy dolororsas, pero no creo que sea necesario hacerlas públicas"

En las fotografías, del espectacular reportaje, posa junto a su hija Tamara Falcó, su sucesora en el trono de las celebrities españolas. "Siempre he actuado con sentido común, pero en agunas ocasiones me hubiera encantado no hacerlo"

La top de las top comienza a ceder su protagonismo en manos de su hija Tamara. Fiel reflejo de su belleza y elegancia. ¿Conseguirá Tamara superar a su madre y quedarse con ell trono?