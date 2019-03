Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa, guerra de comunicados con el hijo mayor del escritor

Hace unas semanas Mario Vargas Llosa asistió a un evento en Nueva York en el que se le homenajeaba, acompañado de Isabel Preysler, Tamara Falcó, su hijo Álvaro y tres de sus nietas, hijas de Gonzalo. Durante el evento la presa hizo fotos y una de ellas acabó en la portada de ¡Hola!, lo que no sentó muy bien al padre de las niñas. Gonzalo quiso expresar su descontento en un comunicado enviado a LOC.

"Mis hijas no tenían idea que habrían periodistas en el homenaje académico a su abuelo en Nueva York, y mucho menos que ¡Hola! publicaría fotos de ellas con la señora Preysler. De lo contrario, no hubiesen aceptado ir al premio. Si lo hicieron, es exclusivamente por el cariño y admiración que le tienen a su abuelo. Este reportaje es una penosa ilustración más de la capacidad de la señora Preysler para manipular a las personas para sus propios fines. En estos dos años y medio desde que comenzó su relación con mi padre, la señora Preysler no ha invitado ni una sola vez a mis hijas a comer o a cenar en privado para poder conocerlas. Eso es exactamente lo que hubiese hecho si quisiera establecer una relación genuina y transparente con ellas. Y no lo ha hecho porque su único interés es la publicidad. Estoy convencido que mi padre tampoco estaba al tanto de que mis hijas aparecerían en este reportaje de ¡Hola! Mi padre, que sí tiene una relación genuina y transparente con sus nietas, y que es una persona honesta, nunca las expondría a este tipo de publicidad innecesaria", escribía el hijo del escritor con evidente enfado.

Un comunicado que ha sentado muy mal al Premio Nobel y que ha querido responder con otro comunicado escrito por él mismo. "El 11 de noviembre la Getty Foundation me honró con una medalla en la Morgan Library de Nueva York, en una cena a la que asistieron, además de mi hijo Álvaro y su esposa Susana, mis nietas Josefina, Aitana y Ariadna. Las tres sabían perfectamente que yo estaría acompañado por Isabel y yo mismo les advertí que habría fotógrafos en el acto. Me alegró que, pese a ello, las tres, que son mayores de edad, se empeñaran en asistir. Sugerir que cayeron en una emboscada o que "la señora Preysler" se benefició económicamente con aquellas fotografías es una calumnia. También es falso que Isabel no haya tenido gestos cariñosos con mis nietas. Hace muy poco, a pedido de ellas, las hizo invitar en Boston a un concierto de su hijo Enrique, quien las recibió y se fotografió con ellas. No haré ninguna otra declaración sobre este asunto".

Por otro lado, Álvaro que también asistió al evento quiso salir en defensa de su padre. "Acabo de poner en redes sociales esta nota. La he puesto en una cuenta de Twitter a mi nombre que me abrió hace un tiempo mi agente para conferencias y en la de Susana, que tiene muchos seguidores que son periodistas: Todos los miembros de mi familia que estuvimos en ese honroso evento sabíamos quiénes estarían allí y que era un acto muy público. Pido disculpas a mi padre, Isabel y Tamara por las injurias de que han sido objeto hoy a propósito de esa premiación. También agradezco a Isabel y Tamara la generosidad que han tenido para con las nietas de mi padre en el pasado".

Un conflicto familiar que comenzó cuando el escritor comenzó a salir con Isabel, poco después de separarse de su esposa y madre de sus hijos Patricia Llosa.