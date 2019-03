Isabel Preysler habla por primera vez tras el fallecimiento de su marido Miguel Boyer

Isabel Preysler ha abierto su corazón para ¡Hola!, sincerándose sobre cómo ve su vida después del fallecimiento de Miguel y cómo se encuentra: "Me quedo con la tranquilidad de haber estado con él hasta el último momento".

La mañana del desenlace final, Isabel tuvo un presentimiento al despertarse y observar que Miguel respiraba agitadamente. Llamó en seguida a la ambulancia y fue entonces cuando en el hospital le comunicaron lo inevitable: "Ya no hay nada que hacer". Momentos después llamaba a su hija Ana y se disfundía el comunicado; Miguel Boyer nos abandonaba después de estar viviendo un largo tiempo con una salud delicada debido al ictus que sufrió hace dos años.

Preysler hace una especial mención en esta entrevista para '¡Hola!' a su hija Ana, que ha sido "una grandísima ayuda, un premio de niña". La hija de Miguel Boyer e Isabel estuvo arropada en todo momento de su actual pareja, el tenista Fernando Verdasco, que no dudó en trasladarse desde China hasta Madrid para estar junto a su novia.

Sobre la polémica creada debido a la notable ausencia de sus hijos Chábeli y Enrique Iglesias, Isabel comenta: "Enrique y Chabeli se han ofrecido a venir, pero no tenía sentido estando yo tan acompañada. No necesito presencia física para sentirme unida a ellos. Sé que si los necesitase vendrían inmediatamente, pero soy yo la que les he pedido que no vinieran".

Por último, una conmocionada Isabel afirmó que Miguel fue sin duda "un hombre único" que ha dejado un vacío importante en sus vidas.