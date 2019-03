Isabel Preysler habla de su 'misteriosa' nieta Sofía

Encantadísima. Así está Isabel Preysler al convertirse, por segunda vez, en abuela de su hija Chabeli. Un nacimiento que ha sorprendido a todos por el secretismo con el que se ha llevado, aunque la orgullosa abuela estaba al tanto de este embarazo y así lo ha contado ante los medios: “Yo lo sabía pero ella me pidió por favor que no contase nada a nadie”.

Ante las preguntas de los periodistas de por qué ha ocultado este embarazo Chabeli, Isabel es muy clara: “La última vez no tuvo muy buena experiencia y por eso ha querido no decir nada, era comprensible”. Hay que recordar que Chabeli sufrió un aborto antes de la llegada de la pequeña Sofía. Los medios de comunicación se hicieron eco de ello y la protagonista no llevó bien que todos supiesen por lo que estaba pasando, de ahí que haya querido ser más prudente en esta ocasión.

Muy sonriente, Isabel asegura que se siente “muy contenta” y que está encantada con eso de tener su primera nieta. Una niña que estamos seguros que teniendo una abuela y unas tías como las que tiene, va a salir de lo más re-chic… “He conocido a Sofía, y en breve iré a verla otra vez. Es monísima”, comenta Isabel. Según cuenta, la pequeña se parece a Alejandro, el orgulloso papá.

Chabeli ya ha cumplido con su madre y ahora le toca al resto de 'pequeñines Preysler'. Enrique y Anna siempre están rodeados de rumores de embarazo pero parece que hasta el momento no se animan a ello. Y Julio José todavía no ha cumplido con esos planes de boda que siempre está anunciando, así que... ¿Se animará Tamara Falcó a hacer abuela de nuevo a la 'reina de Corazones'?