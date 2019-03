A Isabel Preysler no le ha gustado la portada donde sale bailando un tango con Mario Vargas Llosa

Estamos acostumbrados a ver a Isabel Preysler protagonizar infinidad de portadas de la revista '¡Hola!' donde sale de lo más divina e inmortal, pero nunca habíamos visto una foto de la reina de corazones tan impactante y natural como en la que aparece junto a Mario Vargas Llosa en la portada de '¡Hola!' en su versión Argentina.

Y es que Isabel aparece como una adolescente en los brazos de su novio bailando un tango muy pasional. Esta fotografía fue tomada mientras la pareja disfrutaba de unos días en Buenos Aires, Argentina, donde a juzgar por la instantánea ambos, han sido cautivados por el espíritu más romántico de argentina. Per, a pesar de que la fotografía nos muestra una faceta de Preysler más cercana y desconocida esta revelación no le ha gustado a Isabel, tal y como ha declarado su hija Tamara Falcó.

"A mi madre le ha molestado que se publicara porque es una foto robada. Estaban en ese sitio cenando con un grupo de gente y de repente el dueño les preguntó si se atreverían a bailar un tango. Mi madre no lo había bailado en su vida. ¡Si hasta le colocaron la pierna! De todas formas, ella está ideal y lo que más me sorprendió fue verla boa al cuello", relata Tamara.

La joven continuó explicando que se trata de una imagen personal y no debería de haberse publicado nunca: "Cuando hablo de '¡Hola!' me refiero a España, Inglaterra y México, que son las que se hacen aquí y esto era una foto personal y no para publicar. La verdad es que es una imagen muy pasional y yo no estaba acostumbrada a verla así. Y va a ser que sí, que mami es pasional".

Aunque al comprobar lo juvenil y radiante de felicidad que está su madre, Tamara ha declarado que le encanta verla así y gracias a ella ha recobrado de nuevo la esperanza en el mar: "Parece una adolescente. De todas formas estoy encantada porque los veo muy felices e ilusionados. Así no pierdo la esperanza de encontrar al amor de mi vida dentro de cincuenta años", concluye.