Isabel Preysler por fin habla sobre su relación con Mario Vargas Llosa, Kiko Rivera e Irene Rosales en Londres y Úrsula Corberó se queda tirada en Ibiza, en las revistas del corazón

El Kiosco Semanal lo abrimos con Hola que ya comienza a aburrir un poquito con tanto que hablar de Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa. Que sí, que ya sabemos que presentaron oficialmente al mundo su relación en la fiesta de Porcelanosa en Nueva York. Pero es por fin la Preysler, que hasta ahora no había dicho ni ‘mu’, la que habla, y suelta tan flamenca: “Estamos muy seguros de lo que hemos hecho”.

Un chandalero y ‘kinki’ Kiko Rivera aparece junto a su chica, Irene Rosales, por las calles de Londres en la revista Diez Minutos. Al parecer la pareja habría viajado hasta la capital inglesa para reconciliarse con Jessica Bueno. De hecho, el dj y su chica llevar junto al pequeño Francisquito el primer día de colegio.

Una desconsolada Cari Lapique en el entirro de su madre, Victoria Federica feliz en su nuevo colegio en Madrid y la reaparición de Penélope Cruz, con un vestido de lo más ‘arggggh, qué me estás contando?’, en la premiere de ‘Ma Ma’ en la capital española, son los otros temas destacados de portada.

Un Máxim Huerta liberado y feliz, una Mercedes Milá que estuvo a punto de tirar la toalla, toda la verdad sobre la ruptura de Terelu Campos y el enfrentamiento entre Olvido Hormigos y Belén Estaban, son la ‘comidilla’ de la revista Lecturas.

María Teresa Campos rota, es la portada de Semana. La revista recoge el triste momento que vivió en directo la presentadora al derrumbarse y confesar: “Terelu, no tengo fuerzas para apoyarte”. Y es que las Campos no pasan por sus mejores momentos…

La divertida boda de Pablo Carbonell y las declaraciones de Antonio David, donde suelta la pullita: “Que Rocío no se hable con su familia es raro”, refiriéndose a su hija mayor, también son temas de portada.

La revista InTouch nos recuerda que septiembre ya está aquí y es hora de volver a ponernos en forma. ¡Pero, madre mía, lo que nos cuesta! Por eso la publicación recomienda ‘deportes antipereza’: pues, por ejemplo, practicar aeroyoga con tu chico, patinar con tu hermana o surfear con tu hija.

Pero lo que más ojipláticos nos deja de esta portada es que Beyoncé ha estallado. Sí, no sabemos cuándo ni dónde ha roto la cantante su hermetismo, pero el caso es que podemos leer alto y claro: su marido, es decir Jay Z, tuvo un romance con su mayor enemiga, Kim Kardashian. Oh my God! ¿En serio?

Y para rematar, el drama de los dramas: los celos, la avaricia y el egoísmo son los motivos de la separación de One Direction. Pero vamos a ver, ¿no se separan para tomarse un año sabático, realizar cada uno proyectos en solitariao y luego vuelven? Si supuestamente se llevan tan mal, ¿entonces no habrá regreso?

Las celebrities que no dan la talla son las protas de la revista Cuore. Rihanna, Mariah Carey o Kim Kardashian se encuentran en esta lista y es que o visten prendas extragrandes o ultrapequeñas. ¿No sabrán a ciencia cierta la talla que gastan?

Y para terminar, que sepáis que todavía hay famosos que disfrutan de sus vacaciones. Eso sí, no con muy buena forturna porque a Irina Shayk la hemos visto en la playa con su suegra, que no es por nada pero se le ha pegado como una lapa a la modelo y no la deja ni a sol ni a sombra. Además, también hemos pillado a Úrsula Corberó & friends tiradas en Ibiza. Sí, totalmente tiradas por su coche que sufrió una avería.