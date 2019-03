Isabel Preysler confiesa que el amor que siente por Mario Vargas Llosa "es muy grande y profundo"

Isabel Preysler ha vuelto a sentir el amor en sus venas desde que empezara su relación con el escritor Mario Vargas Llosa. Ambos están viviendo una segunda juventud y lo demuestran siempre que tiene ocasión, así Isabel habló de lo mucho que quiere al Premio Nobel en la presentación de la última tienda de Pronovias donde fue la madrina, en donde concedió una entrevista a 'Chance'.

Aprovechando que estaban en una tienda de novias Preysler declaró que si se casara con Mario no lo haría vestida de blanco, pues solo se casó de este color en su primera boda con Julio iglesias. Aun así, la reina de corazones no tiene planes de boda por el momento, pero quizás se lo esté pensando: "A partir de ahora puede que lo piense pero de momento todavía no lo he pensado".

Hace unos días el escritor dijo que la felicidad tenía un nombre y apellido, Isabel Preysler, a lo que ella ha confesado que se siente muy halagada. Y ha añadido que lo más bello que le aporta Vagas Llosa es "El amor tan grande y tan profundo" que sienten.