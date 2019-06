El pequeño tiene tres meses

El pequeño Miguel, hijo de Ana Boyer y Fernando Verdasco, acaba de cumplir 3 meses, y no cabe duda de que su llegada ha colmado de felicidad a la familia. La pareja, que no ha parado de viajar ni un solo momento debido a la apretada agenda del tenista, no ha encontrado todavía el momento para bautizar a su bebé, algo sobre lo que Isabel Preysler se ha pronunciado durante la presentación de la nueva colección de Pedro del Hierro