Isa Pantoja no está pasando por su mejor momento, y es que a pesar de la ilusión con la que ha emprendido su nueva faceta como cantante, parece que ha conseguido poner a toda su familia en contra. Isa hacía su debut musical hace una semana con su primer tema 'Ahora estoy mejor', aunque no contó con el apoyo de los suyos, quienes se negaron a acudir a su primera presentación en directo.

Así, después del duro golpe que eso supuso para ella, ha decidido atacar tanto a su hermano Kiko Rivera, sacando a la luz supuestas infidelidades, como a su madre, Isabel Pantoja, de quien asegura que nunca la ha apoyado ni querido lo suficiente. Algo, ante lo que la líder del clan ha decidido saltar, tal y como muestra la revista Pronto en exclusiva.

La tonadillera ha hecho unas declaraciones a la revista en las que asegura que "No he ido a su debut porque no se lo merecía", y que "Está destrozando a la familia".

Portada Revista Pronto | Revista Pronto

